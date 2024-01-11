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Malatya’da kayıp koyunları jandarma buldu

Malatya’da kayıp koyunları jandarma buldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kayıp koyunları jandarma buldu.

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Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçi Yasin Akan otlattığı 60 küçükbaş hayvandan 15'inin kayıp olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan çiftçi Akan hayvanlarının bulunması için yardım istedi. İhbarın ardından kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri koyunları kayıp oldukları bölgeye 5 kilo metre mesafede Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasındaki bir bölgede buldu.
Jandarma tarafından bulunan 15 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Yasin Akan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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