Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.