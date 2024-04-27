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Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

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Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; bugün İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 

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Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Plan yapanlar okumadan çıkmayın! İstanbul dahil 16 ilde sağanak alarmı

Rüzgar

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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