BIST 7.902
DOLAR 30,01
EURO 33,03
ALTIN 1.960,46
HABER /  SPOR

Konyaspor’da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Konyaspor’da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Konyaspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, iyi bir hoca arayışı içinde olduklarını söyledi.

Abone ol

Konyaspor’da, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe karşısında deplasmanda alınan 7-1’lik mağlubiyetin ardından ve ligdeki kötü gidişattan dolayı Teknik Direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrası tecrübeli teknik adam, görevinden istifa etti.

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, Hakan Keleş'in istifası sonrası iyi bir hoca arayışı içerisinde olduklarını belirterek, "Gece 03.00 gibi Konya'ya geldik. Oyuncularımız üzgün. Kariyerlerinde böyle bir şey görmediklerini söylediler. Kritik bir noktadayız. Yönetim olarak bugün toplanacağız. Neler yapacağımızı görüşeceğiz" dedi.
Derebağ, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi için görüşüldüğü ile ilgili söylentiler hakkında ise henüz ortada netleşen hiçbir şeyin olmadığını, yönetim olarak en iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında göreve başlayan Hakan Keleş'in yönetiminde 10 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 12 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını 18 puan ile 18. sırada tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! Futbol Federasyonu sayıyı 2 azalttı
Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! Futbol Federasyonu sayıyı 2 azalttı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
30 bin TL maaşla kimse çalışmıyor
30 bin TL maaşla kimse çalışmıyor
YSK'ya bildirildi! 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek
YSK'ya bildirildi! 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor
Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı
Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı
Marmara'daki fırtına balık fiyatlarını da vurdu
Marmara'daki fırtına balık fiyatlarını da vurdu
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum
TTB: Yaşadığımız nezle değil! Ölümcül Influenza ve KOVID salgını var
TTB: Yaşadığımız nezle değil! Ölümcül Influenza ve KOVID salgını var
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Türkiye 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Türkiye 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz!
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz!
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!