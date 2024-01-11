BIST 7.902
DOLAR 30,01
EURO 33,03
ALTIN 1.960,46
HABER /  GÜNCEL

Abartı egzozlu aracıyla yaptığı şov pahalıya patladı

Abartı egzozlu aracıyla yaptığı şov pahalıya patladı

Çankırı’da abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreye rahatsızlık verip sosyal medyada paylaşım yapan şahsa 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da abartı egzoz takılı araçla çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren sürücünün aracı Cumhuriyet Caddesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından şahsa Mevzuata uygun olarak yapılmadığı belgelenmeyen ve teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkartacak özellikte olması gerekçesiyle 6 bin 429 TL para cezası uygulandı. Şahsın aracı da trafikten men edildi.
Şahsın aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
DEM Parti'nin İstanbul adayı Başak Demirtaş mı oldu? Kulisler karıştı açıklama geldi
DEM Parti'nin İstanbul adayı Başak Demirtaş mı oldu? Kulisler karıştı açıklama geldi
Çin'de özel sektör üretimi Gravity-1 roketiyle ilk fırlatış yapıldı
Çin'de özel sektör üretimi Gravity-1 roketiyle ilk fırlatış yapıldı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi
Malatya’da kayıp koyunları jandarma buldu
Malatya’da kayıp koyunları jandarma buldu
Konyaspor’da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
Konyaspor’da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! Futbol Federasyonu sayıyı 2 azalttı
Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! Futbol Federasyonu sayıyı 2 azalttı
30 bin TL maaşla kimse çalışmıyor
30 bin TL maaşla kimse çalışmıyor
YSK'ya bildirildi! 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek
YSK'ya bildirildi! 36 parti adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor
Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı
Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı