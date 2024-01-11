CHP kaynıyor! Mansur Yavaş'ı çıldırtan Ekrem İmamoğlu iddiası! Behzat Ç.'yi İmamoğlu istemiş

CHP Parti Meclisi sonrası Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Mansur Yavaş'ın, "aday yapılırsa adaylıktan çekilirim" resti çektiği iddia edilmişti. CHP'deki Erdal Beşikçioğlu krizinin arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu iddia edildi.

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CHP'de yeni krizin adı Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş çekişmesi... CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

Mansur Yavaş kimleri aday yapmak istedi?

Erdal Beşikçioğlu ismine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşı çıktığı belirtiliyor. Mansur Yavaş'ın Etimesgut'ta Mesut Özarslan'ın, Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı'nın aday gösterilmesini istediği, bu iki isim üzerindeki istekleri kabul edilmezse adaylıktan çekileceği iddia edildi.

"Büyükşehir'i de tehlikeye atar"

Tüm bu yaşananların ardından kulislere bomba bir iddia düştü. Mansur Yavaş'ın, "Etimesgut milliyetçi oyların ve adayların ön plana çıktığı bir bölge, burada sosyalist bir adayla oy kaybeder, Büyükşehir'i de riske atarız” diyerek Beşikçioğlu’na karşı çıktığı ifade ediliyor.

İmamoğlu kanadı bastırdı, PM onaydı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadının ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı konusunda direndiği ve hedefine ulaştığı konuşuluyor. İmamoğlu kanadının Genel Merkezi'i baskı altına alarak Beşikçioğlu ismini Parti Meclisi’nde onaylattığı belirtildi.

Olası kongrede Mansur Yavaş'a karşı...

Peki İmamoğlu cephesi, neden Mansur yavaş ile karşı karşıya geldi? CHP kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu cephesi Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla yerel seçim sonrası CHP’de olası bir kongrede ‘Mansur Yavaş’ ağırlığının da şimdiden önünün kesildiği söyleniyor.