Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları
'Bir Angara Polisiyesi: Behzat Ç." dizisinin 'Behzat Komser'i Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nu istemediği iddialarını bizzat Özgür Özel yalanladı.
CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi içinse sürpriz bir isim gündeme geldi. Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, başkan adayı olarak duyuruldu.
Mansur Yavaş karşı çıktı iddiası
Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepkisine neden olduğu iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır." dedi.