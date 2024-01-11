BIST 7.874
DOLAR 29,97
EURO 33,04
ALTIN 1.957,28

Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

|
Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

'Bir Angara Polisiyesi: Behzat Ç." dizisinin 'Behzat Komser'i Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nu istemediği iddialarını bizzat Özgür Özel yalanladı.

Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

19
Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

Ankara'nın Etimesgut ilçesi içinse sürpriz bir isim gündeme geldi. Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, başkan adayı olarak duyuruldu.

29
Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

Mansur Yavaş karşı çıktı iddiası

Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepkisine neden olduğu iddia edildi. 

39
Behzat Ç., CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir eşi ve çocukları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır." dedi.

49