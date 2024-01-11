BTK'dan telefon ve tabletler için düzenleme

Avrupa Birliği'nin Haziran 2023'te akıllı, mobil ve kablosuz telefonlar ile tabletler için getirdiği düzenlemenin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da "eko-tasarım" gerekliliklerine ilişkin yeni düzenlenme için çalışma başlattı. Düzenlemeyle söz konusu cihazların eko-tasarım gerekliliklerine uygun üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hedefleniyor.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB), 2023 Haziran'da akıllı, mobil ve kablosuz telefonlar ile tabletler için eko-tasarım düzenlemesi yayımlanmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da söz konusu alana yönelik düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

BTK 2024 İş Planı'na göre, akıllı, mobil ve kablosuz telefonlar ile tabletlerin piyasaya arz edilebilmesi için sağlaması gereken eko-tasarım gerekliliklerini belirlemeye yönelik düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Çalışmanın bu yılın ekim ayına kadar tamamlanması planlanırken, düzenlemeyle söz konusu cihazların eko-tasarım gerekliliklerine uygun üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların da belirlenmesi hedefleniyor.

"Uygun malzemelerden tasarlanıp üretilmeleri de gerekiyor."

AB tarafından geçen yıl yayımlanan eko-tasarım düzenlemesinin önemine dikkati çeken Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, "Eko-tasarım, daha iyi tasarım ile ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması ve ürüne ait kalite, fiyat, güvenlik gibi faktörlerle birlikte çevresel etkisinin de hesaplanması anlamına geliyor." dedi.

Söz konusu cihazların, kullanımı sırasında çevreye ve insana elektromanyetik ışınım seviyeleri olarak zarar vermeyecek ve minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmalarının insan sağlığı açısından da gerekli olduğuna işaret eden Atalay, "Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış cihazların geri dönüştürülebilmesi için buna uygun malzemelerden tasarlanıp üretilmeleri de gerekiyor." ifadelerini kullandı.