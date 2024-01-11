LC Waikiki'de üst düzey atama

LC Waikiki Pazarlama, İletişim ve Müşteri İçgörülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Sinem Akgül Yılmaz getirildi

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki'de Pazarlama, İletişim ve Müşteri İçgörülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Sinem Akgül Yılmaz getirildi.

İş süreçlerine değer katan uzmanlığıyla büyük ölçekli şirketlerde kurumsal iş hedeflerine ulaşmak için uygulanabilir stratejik planlar oluşturmak konusunda tecrübeli olan ve son bir yıldır LC Waikiki'de Üst Düzey Yönetici (CEO) Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, şimdi de markanın Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine 1 Ocak itibarıyla başladı.

Yılmaz, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi görürken, öğreniminin son yılını Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde aynı bölümde tamamladı. Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Yılmaz, kariyerine ürün yöneticisi olarak başlangıç yapmasının ardından çeşitli büyük şirketlerin Pazarlama ve İletişim departmanlarını yönetti.

Son olarak 5 yıl boyunca İGA İstanbul Havalimanı Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Yolcu Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Yılmaz, LC Waikiki'ye 2023'te katıldı.

Yılmaz, LC Waikiki’nin hem pazarlama, müşteri içgörüleri, iletişim ve dijital pazarlama alanlarındaki uzmanlığı hem de liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin başarısını sürdürülebilir kılma misyonunu üstlenecek.