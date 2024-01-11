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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay üyesi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan E'yi Sandıklı ilçesinde yakaladı.

Örgütün sözde adliye yapılanması sorumlularından olduğu öne sürülen eski Danıştay üyesi Ramazan E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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