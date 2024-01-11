BIST 7.907
DOLAR 30,00
EURO 33,06
ALTIN 1.962,36
HABER /  SEÇİM

Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş! Bir parti seçime katılmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş! Bir parti seçime katılmayacak

 Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi. Böylece seçime katılan parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.

Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu.

YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında belirlediği, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti şunlar:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu, oy kullanacaklar dikkat!
Foto Galeri Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu, oy kullanacaklar dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fehmi Koru İmamoğlu'nu Murat Kurum için uyardı: Nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?
Fehmi Koru İmamoğlu'nu Murat Kurum için uyardı: Nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Otoparktaki konteynerler alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü
Otoparktaki konteynerler alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü
İsrail aleyhine açılan "soykırım" davası Lahey'de görülmeye başlandı
İsrail aleyhine açılan "soykırım" davası Lahey'de görülmeye başlandı
Babaeski'de iki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Babaeski'de iki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu'dan dünya mutfaklarına 12,2 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
Anadolu'dan dünya mutfaklarına 12,2 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
CHP kaynıyor! Mansur Yavaş'ı çıldırtan Ekrem İmamoğlu iddiası! Behzat Ç.'yi İmamoğlu istemiş
CHP kaynıyor! Mansur Yavaş'ı çıldırtan Ekrem İmamoğlu iddiası! Behzat Ç.'yi İmamoğlu istemiş
BTK'dan telefon ve tabletler için düzenleme
BTK'dan telefon ve tabletler için düzenleme
Külliye'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
Külliye'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek