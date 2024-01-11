Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş! Bir parti seçime katılmayacak

Fehmi Koru İmamoğlu'nu Murat Kurum için uyardı: Nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?

Hatay'da Lütfü Savaş aday oldu Özgür Özel'in '10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım' sözleri gündem oldu