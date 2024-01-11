Fehmi Koru İmamoğlu'nu Murat Kurum için uyardı: Nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?

Fehmi Koru yerel seçimlerin sonucu en çok merak edilen İstanbul için dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un kariyerine ve şansına değinen Koru, "Ekrem İmamoğlu önümüzdeki yerel seçimde nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

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31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen sonucu İstanbul olacak. AK Parti'nin elinden İstanbul'u alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu durumu koruma peşinde.

İmamoğlu ile yarışacak AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum hakkında için Fehmi Koru'dan ilginç bir değerlendirme geldi.

"Murat Kurum’un bu seçimde en büyük şansı, şanslı biri oluşu…"

"Ekrem İmamoğlu önümüzdeki yerel seçimde nasıl birine karşı yarışacağını biliyor mu?" başlıklı yazısında şans faktörüne değinen Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CV’sine bakınca ne kadar şanslı biri olduğu görülebiliyor.

Üniversitede önce beğenmediği bir bölümü kazanmış, oradan esas istediği inşaat mühendisliğine yan geçiş yapmış… Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) memurken, kısa süre sonra başkanlığına gelmiş. Oradan da ilk kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bakan olarak yan geçiş yapmış. Dört yıllık bakanlığı ardından TBMM’ye milletvekili olarak geçmiş…

Şansa bakın…

Karar vericiler AK Parti adayı olarak İstanbul’a onu tercih ederken şansını da göz önünde bulundurdularsa şaşırmam.

Ekrem İmamoğlu, yalnız iktidarın muazzam medya gücüne karşı ve “İstanbul” dendiğinde ilk akla gelen isim olan Tayyip Erdoğan’la yarışmayacak, karşısında her bakımdan şanslı biri olduğunu da bilmeli.

Murat Kurum’un bu seçimde en büyük şansı, şanslı biri oluşu…

Ne dersiniz politikada şansa yer var mı, yok mu?"