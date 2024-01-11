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Yozgat’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu

Yozgat’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, kentte sis de etkili oldu.

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Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. İlde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Nohutlu Tepesi'nde vatandaşlar kar ve sis eşliğinde öz çekim yaptı.

Yozgat’ta sıcaklığın eksi derecelere düştüğünü söyleyen Fatma Doruk adlı vatandaş, “Yozgat’ta bugün karla birlikte sis var, ancak eski kar yağışı şu an yok. Yoğun kar yağışını bekliyoruz” dedi.

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