Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 08-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 34 adet sentetik ecza, 53.13 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 13 yıl, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan 9 yıl 4 ay, ‘Silahla Tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay, ‘Hırsızlık’ suçlarından 3 yıl ve 2 yıl 6 ay ile 1 yıl 3 ay, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘İftira’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Yasa Dışı Bahis Oynatmak’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.