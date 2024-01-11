BIST 7.907
DOLAR 30,00
EURO 33,06
ALTIN 1.962,36
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı

Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 08-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 34 adet sentetik ecza, 53.13 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca devam eden çalışmalarda; ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 13 yıl, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan 9 yıl 4 ay, ‘Silahla Tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay, ‘Hırsızlık’ suçlarından 3 yıl ve 2 yıl 6 ay ile 1 yıl 3 ay, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘İftira’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Yasa Dışı Bahis Oynatmak’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB bedelli 2024 yılı askerlik ücretini açıkladı! Dikkat çeken akıllı telefon açıklaması
MSB bedelli 2024 yılı askerlik ücretini açıkladı! Dikkat çeken akıllı telefon açıklaması
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
150 bin TL’lik soygun yapan kadın yakalandı!
150 bin TL’lik soygun yapan kadın yakalandı!
Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber
Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını çaldılar
Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını çaldılar
Yozgat’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Yozgat’ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Bakırköy Kirazlı metro hattının açılışı için tarih netleşti
Bakırköy Kirazlı metro hattının açılışı için tarih netleşti
Sakarya’nın yüksek kesimlerine kar ile gelen güzellik büyüledi
Sakarya’nın yüksek kesimlerine kar ile gelen güzellik büyüledi
Tıbbi ve yenilebilir mantar hasadı gerçekleştirildi
Tıbbi ve yenilebilir mantar hasadı gerçekleştirildi
Hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlik de ayıramadı!
Hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlik de ayıramadı!
Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş! Bir parti seçime katılmayacak
Yerel seçime katılacak parti sayısında düşüş! Bir parti seçime katılmayacak
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı