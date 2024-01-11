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CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti

CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine yönelik gelen tepkilere ilişkin açıklama yaptı. Yücel, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını dün Parti Meclisi'nin ardından duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday gösterdi. Başta Hataylılar olmak üzere birçok vatandaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından CHP'den de ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Savaş'a sahip çıktı.

Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir."

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