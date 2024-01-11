Çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları hazırlandı

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni mekanlarının büyük bir kısmı hazırlandı. Dizinin üçüncü bölümü 22 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.

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Yayınlandığı günden itibaren hedef gösterilmesinin ardından RTÜK tarafından 2 hafta program durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası verilen 'Kızıl Goncalar' dizisinin çekimleri devam ediyor.

Dizinin aylar önce kiralanan ve dekore edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2 mekanı kullanmalarına da yasak geldi. Yapım şirketi Gold Film, dizinin yeni mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası’nda sıfırdan kurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sanat yönetmeni Erol Taştan ve ekibi, 10 günde dekorların büyük bir kısmını hazırladı. Dergah sahnelerinde kadınların kullandığı bölümde çekimler başladı. Erkeklere ait bölüm de kısa süre içinde tamamlanacak.

'Kızıl Goncalar'ın üçüncü bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak.