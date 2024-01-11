BIST 7.911
DOLAR 29,99
EURO 33,05
ALTIN 1.961,48
HABER /  GÜNCEL

4 ayrı evde hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı

4 ayrı evde hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı

Gaziantep’te Jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı. JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucu İslahiye İlçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen Y.S ve S.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İyileşmek için bunları yapın! Bakan Koca uyardı: Ciddiye alınmalı
İyileşmek için bunları yapın! Bakan Koca uyardı: Ciddiye alınmalı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti
Çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları hazırlandı
Çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları hazırlandı
31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret
Pınar Damar'ın katiline istenen ceza belli oldu
Pınar Damar'ın katiline istenen ceza belli oldu
Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti!
Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti!
İş makinası yıkım için ağır hasarlı binanın üzerine çıkarıldı
İş makinası yıkım için ağır hasarlı binanın üzerine çıkarıldı
Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı
Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı
Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı
Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı
MSB bedelli 2024 yılı askerlik ücretini açıkladı! Dikkat çeken akıllı telefon açıklaması
MSB bedelli 2024 yılı askerlik ücretini açıkladı! Dikkat çeken akıllı telefon açıklaması