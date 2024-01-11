4 ayrı evde hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı

Gaziantep’te Jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı. JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucu İslahiye İlçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen Y.S ve S.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.