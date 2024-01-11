BIST 7.911
DOLAR 29,99
EURO 33,05
ALTIN 1.961,48
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İYİ Parti Ankara adayı belli oldu Meral Akşener 'Seçileceğine Allah şahidimdir' dedi

İYİ Parti Ankara adayı belli oldu Meral Akşener 'Seçileceğine Allah şahidimdir' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu duyurdu.

Abone ol

Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
4 ayrı evde hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı
4 ayrı evde hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İyileşmek için bunları yapın! Bakan Koca uyardı: Ciddiye alınmalı
İyileşmek için bunları yapın! Bakan Koca uyardı: Ciddiye alınmalı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması! Aday gösterilmesi tepki çekmişti
Çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları hazırlandı
Çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları hazırlandı
31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret
Pınar Damar'ın katiline istenen ceza belli oldu
Pınar Damar'ın katiline istenen ceza belli oldu
Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti!
Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti!
İş makinası yıkım için ağır hasarlı binanın üzerine çıkarıldı
İş makinası yıkım için ağır hasarlı binanın üzerine çıkarıldı
Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı
Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı
Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı
Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı