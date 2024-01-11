Bu ürünler artık markette satılmayacak! Bakan Yumaklı açıkladı

Marketlerde artık limon sosu ve nar ekşisi satılmayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni uygulamayla tüketicilerin yanıltılmasını engelleme ve gıda piyasasanını düzenleme amacı güttüklerini ifade etti.

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Yeni yıl yeni düzenlemelerle geldi. Ticaret Bakanlığı'nın tüketicileri koruma amaçlı ses getiren uygulamalarının yanısıra Tarım ve Orman Bakanlığı da bir takım yasal düzenlemelere imza attı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, geçen yıl nar ekşisi ürünlerine getirilen yasakların ardından, benzer bir düzenlemenin başka bir ürün grubu için de gündemde olduğunu ifade etti. Bu yeni düzenleme gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma amacıyla yapılacak. Yeni düzenlemenin sektöre etkileri ve tüketicilere sunulan ürünlerle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bakan Yumaklı cevap verdi

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, bu adımların neden gerekli olduğuna dair detayları paylaştı. Gıda üretiminde kullanılan bazı maddelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve bu nedenle Bakanlık olarak sürekli bir denetim ve düzenleme süreci içerisinde olduklarını belirtti. Geçen yıl nar ekşisine yönelik getirilen yasaklar, bu çerçevede atılan adımlardan biriydi.

Nar ekşisi ve limon suyu

Geçen yıl nar ekşisi ürünlerine getirilen yasakların benzer bir adımı bu yıl yapılıyor. Limon sosları hakkında önemli kararlar alınacak.

Bakan Yumaklı geçen yıl yapılan düzenleme ile nar ekşisi soslarının ve nar aromalı ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını hatırlatarak benzer bir adımı limon sosları için atacaklarını duyurdu.

Tüketicileri yanıltıcı ürünler

Limon sosu izlenimi veren ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili bu kararın, tüketicileri yanıltan ürünlerin önüne geçmek ve gıda piyasasını düzenlemek amacı taşıdığı belirtildi.

Limon soslarıyla ilgili bu yeni düzenleme tüketicilerin alışverişlerinde doğru tercih yapabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Gıda sektöründeki denetimlerin artırılması ve tüketicilere gerçek bilgilerin sunulmasıyla, pazarın sağlıklı bir rekabet ortamına kavuşturulması hedefleniyor.