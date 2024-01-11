Türk Ekonomi Bankasının tahvil ihracına rekor talep geldi!

Türk Ekonomi Bankasının (TEB) 400 milyon dolarlık tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan 2,9 milyar doların üzerinde rekor talep geldi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 400 milyon dolarlık Basel III uyumlu tahvil ihracına, 150'nin üzerinde uluslararası yatırımcı, yüksek ilgi gösterirken, gelen talep ihraç tutarının 7 katının üzerinde gerçekleşti.

TEB'in uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraç işleminde, Ocak 2020'den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları arasındaki en yüksek talep toplandı.

Tahvil ihracı işleminde, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank görev aldı. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına ve TEB'e olan güvenin, göstergesi oldu.

"İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik ilk kez sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmemize rağmen güçlü ve güvenilir banka olmamızın sonucunda yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejilerimiz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz."

Leblebici, takvil ihracına yönelik büyük ilginin Türk ekonomisine ve TEB'e gösterilen güven açısından da önem taşıdığını kaydederek, 97. yıllarına adım attıkları 2024'te orta ve uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.