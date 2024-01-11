BIST 7.914
DOLAR 29,99
EURO 32,98
ALTIN 1.957,25
HABER /  EKONOMİ

Fitch, Fed'den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyor!

Fitch, Fed'den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyor!

Fitch Ratings, merkez bankalarının faiz indirimlerinde yavaş hareket edeceğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran veya temmuz itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.

Abone ol

Fitch Ratings'in Kredi Görünümü Londra 2024 Konferansı, Fitch Ratings Başkanı Ian Linnell'in açılış konuşmasıyla başladı. Linnell, ABD'deki seçimlerin ekonomi politikaları açısından etkili olacağını, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin piyasalar için endişe yarattığını dile getirdi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının tedarik zincirlerine etkisinin olacağını ifade eden Linnell, Rusya'nın dış politikası ve Çin'in ekonomi politikalarının yakından takip edilmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton da kurumun Küresel Ekonomik Görünüm 2024 raporundaki tespitleri paylaştı.

Son üç aydır çekirdek enflasyonda iyileşme görüldüğünü ifade eden Coulton, "Bu da merkez bankalarının artık kendilerinden daha emin hareket edebilecekleri anlamına geliyor. Merkez bankaları politika faizini yeterince kısıtlayıcı seviyeye kadar yükseltti ve bundan sonrasında yeni bir faiz artışı beklemiyoruz." diye konuştu.

Coulton, merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine başlayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu yıl sonu itibarıyla faizin şu andaki seviyesine göre daha düşük olacağını öngörüyoruz ancak merkez bankaları faiz indirimlerde yavaş hareket edecek. Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ama haziran veya temmuzdan önce başlayacağını düşünmüyoruz. Bu görüşte olmamızın sebebi de talebin hala bir miktar güçlü kalması ve iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi. İşsizlik şu an çok düşük ve ücret enflasyonu Fed'in kendinden emin ve agresif şekilde faiz indirimine gitmesi için yeterince hızlı düşmüyor. ABD ekonomisi beklediğimizden daha dirençli performans sergilediğinden, artık ABD ekonomisinde resesyon öngörmüyoruz."

Para politikasındaki sıkı duruş devam edeceği için de ABD ekonomisinde büyümede büyük bir sıçrama öngörmediklerini dile getiren Coulton, Çin'in ise büyümede istikrar sağlamaya çalıştığını ve uygulanan politikaların etkinliği konusunda şüphelerin olduğunu ifade etti.

Coulton, Çin'in ekonomik büyümesinin konut piyasasındaki risklerin de devam etmesi nedeniyle yüzde 4,6'ya gerileyeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da faiz indirimlerinde yavaş hareket etmesini beklediklerini kaydeden Coulton, "ECB'nin de nisan itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyoruz. BoE'nin ise yılın ilk yarısına kadar faiz indirimine gitmesini beklemiyoruz. ECB ve BoE'den de Fed gibi bu yıl üç kez faiz indirimi öngörüyoruz." dedi.

Coulton, Avrupa ekonomisinde görünümün kötüleştiğini ve küresel ticaretteki yavaşlamanın Avrupa'da imalat sektörünü vurduğunu belirtti.

Fitch Ratings Araştırma Birimi Başkanı Ed Parker da bu yıl dünya çapındaki yoğun seçim gündemi nedeniyle siyasi risklerin yüksek olduğunu söyledi.

Yüksek faiz nedeniyle birçok gelişmekte olan piyasanın stres altında olduğunu kaydeden Parker, Çin ekonomisinde büyüme hızının keskin şekilde yavaşlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum Avcılar'a metro müjdesi verdi
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum Avcılar'a metro müjdesi verdi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İSKİ son durumu açıkladı! İstanbul barajları doluyor
İSKİ son durumu açıkladı! İstanbul barajları doluyor
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
Nijerya'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de 17,4 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi!
Mersin'de 17,4 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi!
Mustafa Destici o ilin belediyesini istedi!
Mustafa Destici o ilin belediyesini istedi!
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşüyor
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşüyor
İstanbul'da drift yapan sürücüye 34 bin 429 lira ceza
İstanbul'da drift yapan sürücüye 34 bin 429 lira ceza
Bu ürünler artık markette satılmayacak! Bakan Yumaklı açıkladı
Bu ürünler artık markette satılmayacak! Bakan Yumaklı açıkladı
Toyota Hilux 2 yıl üst üste segmentinin lideri oldu!
Toyota Hilux 2 yıl üst üste segmentinin lideri oldu!
TFF, Türkiye Kupası formatında değişikliğe gitti
TFF, Türkiye Kupası formatında değişikliğe gitti