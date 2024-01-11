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Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Dün oynanan Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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