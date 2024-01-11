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140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi

140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi

Tüpraş, Iraklı petrol şirketinden satın aldığı 140 bin ton ham petrol taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini duyurdu. Olayın rafineri operasyonlarına bir etkisinin bulunmadığı belirtilirken gemide Türk mürettebatın olmadığı ifade edildi.

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Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak'tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Tüpraş'tan yapılan açıklamada gemide Türk mürettebatın olmadığı belirtildi. Öte yandan olayın rafineri operasyonlarına bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada "Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06.30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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