Afganistan’da AVM'ye el bombalı saldırı: 2 kişi öldü!

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Abone ol
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, patlamaya ilişkin basına açıklamada bulundu.
Zadran, Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zadran, 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Zadran, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Afgan basınına göre ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde de yerel saatle 15.00 sularında bir patlama oldu ancak konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
6 Ocak Cumartesi günü de yine aynı bölgede düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesi, sık sık terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına hedef oluyor.