Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ordu’nun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesim ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

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Şehrin sahil kesiminde 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgeler ile yaylalarda kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde dün gece aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu, hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.

Altınordu, Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz, Gölköy, İkizce, Kabataş ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çevre beyaz örtüyle kaplandı.