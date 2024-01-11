Kaçak avcılar dronla yakalandı, ceza kesildi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki sulak alanlarda dronla kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiye, para cezası uyguladı.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda av koruma ve kontrol ekibi ile İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Belevi ve Barutçu gölünde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, dron ile yapılan kontroller sırasında kaçak şekilde avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, toplam 7 bin 398 lira ceza uyguladı.