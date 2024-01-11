BIST 7.896
DOLAR 30,00
EURO 32,98
ALTIN 1.954,52
HABER /  GÜNCEL

File takmaya çalışan inşaat işçisi 15. kattan düşerek öldü

File takmaya çalışan inşaat işçisi 15. kattan düşerek öldü

Mersin'de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan inşaat işçisi Özgür Yılmaz (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. İşçinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan’da AVM'ye el bombalı saldırı: 2 kişi öldü!
Afganistan’da AVM'ye el bombalı saldırı: 2 kişi öldü!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı
ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı
Komşusunu pompalı tüfekle öldüren şahsa ait akıl sağlığı raporu çıktı
Komşusunu pompalı tüfekle öldüren şahsa ait akıl sağlığı raporu çıktı
140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi
140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı iddia edilen gruba operasyon!
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı iddia edilen gruba operasyon!
Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya, İsrail'in yanındadır!
Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya, İsrail'in yanındadır!
Nilüfer’de kaçak yapıya taviz yok
Nilüfer’de kaçak yapıya taviz yok
Külliye'de sürpriz zirve sona erdi Erdoğan ve Bahçeli görüştü! Belediye Başkan adayları ve emeklilere zam...
Külliye'de sürpriz zirve sona erdi Erdoğan ve Bahçeli görüştü! Belediye Başkan adayları ve emeklilere zam...
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
Hayrabolu'da kardan sonra ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Hayrabolu'da kardan sonra ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu
Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu