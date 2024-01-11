Trabzonspor - Samsunspor / Canlı yayın

Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor 0 - 0 Samsunspor

5'Orta alandan hareketlenen Marius Mouandilmadji kalabalığın arasında topu kaybetti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Samsunspor: Okan, Soner, Satka, Alim, Mustafa, Bennasser, Taylan, Muhammed, Holse, Emre K., Mouandilmandji

Samsun maçlarını seviyor

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 eksik var

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülkesinin milli takımlarında bulunuyor.

Samsunspor'da 5 oyuncu yok

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat.