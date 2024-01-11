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Meral Akşener'den iddialı 'yerel seçim' açıklaması

Meral Akşener'den iddialı 'yerel seçim' açıklaması

Adana'daki yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İddia ediyor ve inanıyorum ki büyükşehirler, ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurduklarını söyledi.

"Dinlediğimiz dertlere çözüm üretiyoruz"

Milletin taleplerini dinlediklerini anlatan Akşener, "Bu ülkeyi yönetenlerle de muhalefet olarak görevini yerine getirmeye gayret edenlerle de savaş etmiyoruz. Biz kendimizi milletin avukatı kabul etmişiz, milletimizi dinliyoruz. O dinlediğimiz dertlere çözüm üretiyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçime kendi logo ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını anımsatarak, "Başkalarına göre risk bana göre risk değil. Bana göre milletimize güvenmektir, teslim olmaktır." dedi.

"Tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız"

Yerel seçimde başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben ve hepiniz baş koyduk ülkemizin, Türkiye'mizin yoluna. Verilen karar neyse başım, gözüm, canım üstüne. İddia ediyor ve inanıyorum ki büyükşehirler, ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız. Çünkü başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yok. Gargaraya geliyor, iki tarafın bağrışıyla, iki tarafın birbiriyle olan manevi değerler üzerindeki kavgasıyla bizim sesimiz, somut önerilerimiz duyulmuyor. Milletimizin rahata, feraha erebilmesi için atacağımız adımlar, projelerimiz duyulmuyor."

 

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