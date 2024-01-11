Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit olduğu açıklandı.

Bakan Güler'den açıklama

Bakan Yaşar Güler "Kahraman silah arkadaşımız 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.