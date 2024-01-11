BIST 7.896
DOLAR 29,97
EURO 32,93
ALTIN 1.946,30
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit oldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit olduğu açıklandı.

Bakan Güler'den açıklama

Bakan Yaşar Güler "Kahraman silah arkadaşımız 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Okan Buruk'tan maç sonu 'VAR' isyanı
Okan Buruk'tan maç sonu 'VAR' isyanı
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı yayın
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı yayın
Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı
Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı
CHP ile DEM Parti'den yerel seçimlerde işbirliği için ortak çalışma kararı
CHP ile DEM Parti'den yerel seçimlerde işbirliği için ortak çalışma kararı
Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
Karşıya geçmeye çalışırken, kamyonetin altında kaldı!
Karşıya geçmeye çalışırken, kamyonetin altında kaldı!
Pakistan'da son 10 günde 36 çocuk zatürreden öldü!
Pakistan'da son 10 günde 36 çocuk zatürreden öldü!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde!
Altın günü düşüşle kapadı! Kilogram fiyatı geriledi
Altın günü düşüşle kapadı! Kilogram fiyatı geriledi