FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli'de, emniyet güçleri tarafından FETÖ/PDY'ye karşı gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.