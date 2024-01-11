Resmen açıkladılar! O parti yerel seçimlerden çekildi!
Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmama kararı alarak, bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) resmi olarak bildirdi.Abone ol
Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu. Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu.