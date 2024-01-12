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AK Parti'de adaylar listesi sızdı! Ankara ve İzmir kesinleşti, Bolu ve Adana'da sürpriz var!

AK Parti'de adaylar listesi sızdı! Ankara ve İzmir kesinleşti, Bolu ve Adana'da sürpriz var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak Pazartesi günü açıklayacağı belediye başkan adayları listesi sızdı. Bolu'ya Ankara'dan bir isim aday gösterilecek. Adana'da ise aday değişikliğine gidildiği konuşuluyor. İşte AK Parti kulislerine yansıyan son bilgiler...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü açıklaması beklenen aday listesindeki bazı isimler sürpriz oldu. Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ, Bolu’da ise Veysel Tiryaki’nin aday olacağı belirtildi. Adana için de son anda değişikliğe gidildi, Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kılındı.

Altındağ'dan Adana'ya gidiyor!

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve 7 Nisan’da tarım ve orman bakan yardımcılığı görevine getirilen Veysel Tiryaki’nin Bolu Belediye başkan adayı olarak açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Adana'da son anda değişiklik

AK Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de son anda “aday değişikliğine” giderek mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kıldı. Erdoğan ayrıca Sakarya’da Ekrem Yüce ile “yola devam” kararı aldı.

Depremzede illerin başkanlarına fatra!

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanlarına da Erdoğan’ın “fatura kestiği” ileri sürülüyor. Kahramanmaraş’ta mevcut büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün yerine mevcut AK Parti il başkanı Fırat Görgel’in açıklanacağı iddia edildi. Hatay’da ise mevcut AK Parti il başkanı Mehmet Öntürk aday gösterilecek.

Diyarbakır adayı Şerif Aydın

AK Parti’nin ayrıca Diyarbakır’da Şerif Aydın, Malatya’da Sami Er, Adıyaman’da Kars Valisi Ziya Polat, Şanlıurfa’da Mehmet Canpolat, Muş’ta Feryat Asya, Ağrı’da Abbas Aydın, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Yusuf Özgün, Bilecik’te Mustafa Yaman, Kırıkkale’de ise Bahattin Akgün ile seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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