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Çocuklara sarkıntılık yapıp istismar eden sapık kıskıvrak yakalandı

Çocuklara sarkıntılık yapıp istismar eden sapık kıskıvrak yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, polis ekipleri sokakta bulunan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli için yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, adının M.Z. olduğu öğrenilen kişinin 5 ayrı dosyadan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', iki kez 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' ve iki kez de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından dosyası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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