Denize giren 2 çocuk boğuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk çırpınmaya başladı. Vatandaşların fark ettiği çocuklar sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.