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Denize giren 2 çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denize giren 2 çocuk boğuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk çırpınmaya başladı. Vatandaşların fark ettiği çocuklar sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

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