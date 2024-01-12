BIST 7.896
DOLAR 30,09
EURO 33,02
ALTIN 1.969,27
HABER /  GÜNCEL

Kılık değiştirerek maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı

Kılık değiştirerek maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı

Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak kapıları açıp birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Yakalanmamak için kılık değiştirip sahte kimlik kullanan şüphelilerin gerçek kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaffar Okkan cinayetiyle yargılanmıştı! HÜDA PAR'lı o isim belediye başkan adayı oldu
Gaffar Okkan cinayetiyle yargılanmıştı! HÜDA PAR'lı o isim belediye başkan adayı oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Denize giren 2 çocuk boğuldu
Denize giren 2 çocuk boğuldu
Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği
Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği
Kadına şiddet ihbarından uyuşturucu ticareti çıktı
Kadına şiddet ihbarından uyuşturucu ticareti çıktı
Fenerbahçe Beko uzatmada Bayern Münih'i yere serdi
Fenerbahçe Beko uzatmada Bayern Münih'i yere serdi
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan istifa edip bağımsız aday olma kararı aldı! "Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum"
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan istifa edip bağımsız aday olma kararı aldı! "Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum"
16 ilde yasa dışı bahis, 45 ilde zehir tacirlerine operasyon
16 ilde yasa dışı bahis, 45 ilde zehir tacirlerine operasyon
Juventus, Kenan Yıldız'ın gol attığı maçı kazanarak kupada yarı finale çıktı
Juventus, Kenan Yıldız'ın gol attığı maçı kazanarak kupada yarı finale çıktı
Biden'ın oğlu mahkemede o suçlamaları kabul etmedi!
Biden'ın oğlu mahkemede o suçlamaları kabul etmedi!
AK Parti'de adaylar listesi sızdı! Ankara ve İzmir kesinleşti, Bolu ve Adana'da sürpriz var!
AK Parti'de adaylar listesi sızdı! Ankara ve İzmir kesinleşti, Bolu ve Adana'da sürpriz var!
Yılmaz Büyükerşen aday göstermeyince kırıldı! 'Bizi istemeyenler kimler?' diye sordu
Yılmaz Büyükerşen aday göstermeyince kırıldı! 'Bizi istemeyenler kimler?' diye sordu