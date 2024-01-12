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Gaffar Okkan cinayetiyle yargılanmıştı! HÜDA PAR'lı o isim belediye başkan adayı oldu

Gaffar Okkan cinayetiyle yargılanmıştı! HÜDA PAR'lı o isim belediye başkan adayı oldu

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru yaklaşırken, HÜDA PAR da düzenlediği toplantıyla adaylarını açıkladı. HÜDA PAR, 22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliği ile yargılanan Ali Bilmez’i Diyarbakır Bismil’de belediye başkan adayı olarak gösterdi.

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HÜDA PAR Aday Tanıtım Programı’nda; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak HÜDA PAR Şanlıurfa eski İl Başkanı Emin Özaslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayı olarak ise Abdurrahman Özcan açıklandı. HÜDA PAR Diyarbakır Bismil’de ise Ali Bilmez’i aday gösterdi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden tutuklu yargılanan Ali Bilmez hakkında 15 yıla kadar hapis istenmişti. 2001 yılında Diyarbakır 2 No’lu DGM’de görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Sabir Özdemir, Alaaddin Tonga, Fesih Güler ve Ali Bilmez hazır bulunmuştu. Bilmez mahkeme tarafından tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest kalmıştı.

Gaffar Okkan cinayeti

18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu. Okkan'ın konvoyundaki araçlarda bulunan polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da saldırıda şehit düştü.

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