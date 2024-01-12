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Japonya'daki depremlerde can kaybı 215'e çıktı

Japonya'daki depremlerde can kaybı 215'e çıktı

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

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Japonya'nın batısında meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 24 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 38 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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