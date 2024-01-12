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CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!

CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yaşanan büyük yıkım sonrasında CHP’li Başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışmaları yaşanmıştı. Savaş’ın isminin Hatay için yeniden aday olarak duyurulmasının ardından bu tartışmalar yeniden gündeme gelince CHP’den açıklamalar peş peşe geldi. Peki Lütfü Savaş adaylıktan çekilecek mi? İşte CHP’de son durum…

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde tekrar CHP'den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Savaş açıklamasında "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil" dedi.

"Adaylıktan çekilmem söz konusu değil"

TV100’e açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin "Adaylıktan çekilmem söz konusu değil, kazanacağım. Güçlü adayım, çekilmem söz konusu değil." dedi.

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