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Havalar soğuyunca aktarlara ilgi arttı

Havalar soğuyunca aktarlara ilgi arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların iyice soğuduğu ve kar yağışının beklendiği bu günlerde aktarlara ilgi artmaya başladı. Vatandaşlar soğuk kış günlerini hastalanmadan geçirmek için genellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını tercih ederken, aktarlar özellikle ıhlamura talebin arttığını belirtiyor.

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Kışın genelde bitki çaylarına daha çok ilgi olduğuna dikkat çeken aktarlardan Osman Gündoğdu, “Kış aylarında insanlar genellikle ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal tercih ederek şifa arıyor. Bitki çaylarının şifalı olduğunu bildikleri için bizi tercih ediyorlar. Soğuk algınlığıyla ilgili tavsiyemiz kış çayı. İçerisinde zerdeçal, zencefil, havlucan, tarçın, kuşburnu, papatya, ebegümeci, zeytinyağı yaprağı, portakal, limon kabuğu gibi çeşit olan kış çayımız var. İnsanlara bunu öneriyoruz, kullanmalarını istiyoruz" dedi.
Ihlamuru tüketen vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Gündoğdu "Ihlamurun uzun süre demlenmemesi gerekir. Normal bilinen demleme yöntemi ile demlenip kısa sürede tüketilirse daha iyi sonuç alınır. Çünkü ıhlamur uzun süre kaynatılırsa özelliği kaybeder” diye konuştu.

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