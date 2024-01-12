'Damat' derken Elif Erbakan aday oluyor! Yeniden Refah İstanbul adayını açıklıyor

AK Parti ile ipleri kopartan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara7da kendi adayını göstereceği iddia edildi. Herkes Yeniden Refah'ın İstanbul adayının Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz olması beklerken, kulislere bomba bir iddia düştü. YRP'nin İstanbul adayı 'damat' Mehmet Altınöz değil, eşi Elif Erbakan olacağı konuşuluyor.

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Dün gece AK Parti ile ipleri koparma noktasına gelen Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) gözler bugün İstanbul'da yapılacak olan toplantıya çevrildi. YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın dün akşam Halk TV canlı yayınındaki şok çıkışının ardından teşkilatların bugünkü toplantıda Erbakan'a İstanbul için sürpriz bir aday önereceği konuşuluyor.

Halk TV canlı yayınında AK Parti'ye salvolar

Halk TV canlı yayınına çıkan YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Murat Kurum'u Emine Erdoğan istedi, kendilerinin bile haberi yoktu" deyip bombaları peş peşe patlatmıştı: CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı.... AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Erdoğan bize kendi arka bahçesi gibi görüyor.... AK Parti bize yalan söyledi... AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler..."

Gözler Fatih Erbakan'a çevrildi

Bu gelişmelerin ardından gözler Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a çevrildi. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak.

Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan...

AK Parti adayı Murat Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle YRP tarafından desteklenmek istenmediği öğrenildi. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek.

Elif Erbakan'ın eşi konuşuluyordu...

Yeniden Refah Partisi'nde uzun süredir muhtemel İstanbul Büyükşehir adayı olarak Necmettin Erbakan'ın damadı ve Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz'ün ismi konuşuluyordu. Elif Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde de AK Parti ile ittifaka karşı çıkan isimler arasındaydı.

Murat Kurum'un randevusu iptal edildi

Öte yandan Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin “ittifak görüşmeleri nihayete ermediği” gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği öğrenildi.