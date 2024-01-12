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Mersin ve Şanlıurfa'da PKK operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı!

Mersin ve Şanlıurfa'da PKK operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı!

Şanlıurfa ve Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüten 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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