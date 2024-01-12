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Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

Yaptığı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ba geri dönüyor

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Ousseynou Ba, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor. Opoku, Alanyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 21. haftada oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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