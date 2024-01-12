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İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi

İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Sivas’ta durdurulan İran plakalı otobüste yeşil reçete ile verilen sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Sivas’ta uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 8 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 karayolu Akıncılar ilçesi yakınlarında İran plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi. Aracın çeşitli yerlerine gizlenen 600 adet hap ile birlikte bir kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan ayzılı açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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