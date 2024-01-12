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MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. 

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15 Eylül 2022 tarihinde Demre İlçe Bakanlığına atanan Mustafa Başkaya, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Başkaya, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürütmekte olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Demre İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, bizleri fazlasıyla onore etmiştir. Geçen 16 aylık süre içerisinde partimizin ve teşkilatımızın gösterdiği başarı ve halkımızın teveccühü, onurumuzu ve gurumuzu daha da arttırmıştır. Ancak son olarak gelinen noktada 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin yaklaşması ve belediye başlan adaylarının açıklanmasıyla, mevcut konjonktürde şahsımın ve teşkilatımın samimi ve verimli çalışamayacağı kanısına varılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte parti üyeliklerimiz saklı kalmak şartıyla, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa etmiş bulunmaktayız. Bu zamana kadar siz yönetim kurulu üyelerime, özverilerinizden, halkımızın gösterdiği teveccühten dolayı minnettar olduğumu belirtir, herkese teşekkür ederim."

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