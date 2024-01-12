BIST 7.896
DOLAR 30,09
EURO 33,03
ALTIN 1.968,68
HABER /  SPOR

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya kalmak için mücadele eden Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenildi.

Abone ol

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turunda, dünya 189 numarası Lulu Sun ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden 21 yaşındaki milli tenisçi, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu.

Son sette rakibine 6-2 üstünlük kuran Sun, korttan 2-1 galip ayrılarak ana tabloya kalan taraf oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hatay için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!
Hatay için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek
İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi
İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da kar yağışıyla birlikte hamsinin mevsimi başladı!
Tekirdağ'da kar yağışıyla birlikte hamsinin mevsimi başladı!
Mersin ve Şanlıurfa'da PKK operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı!
Mersin ve Şanlıurfa'da PKK operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı!
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!
CHP’de Hatay adayı tartışma yaratmıştı açıklama geldi: Çekilmem söz konusu değil!
'Damat' derken Elif Erbakan aday oluyor! Yeniden Refah İstanbul adayını açıklıyor
'Damat' derken Elif Erbakan aday oluyor! Yeniden Refah İstanbul adayını açıklıyor