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Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için 140 personel ve 122 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için büyük gayret sarf ediyor.

Hakkari merkezde 16 köy ve 41 mezra, Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy ve 79 mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 94 köy ve 190 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde başladığı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hafta sonu boyunca yağışların devam edeceği kentte, sürücülerin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmaması konusunda yetkililer uyarı yaptı.

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