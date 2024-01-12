BIST 7.896
DOLAR 30,09
EURO 33,02
ALTIN 1.969,27
HABER /  GÜNCEL

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Abone ol

Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi. Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladılar.

Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, “Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık” dedi.

Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Okullar 1 gün tatil edildi
Yoğun kar yağışından dolayı, Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu
Eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu
Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti
MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hatay için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!
Hatay için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek
İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi
İran plakalı otobüste uyuşturucu ele geçirildi