BIST 7.838
DOLAR 30,09
EURO 33,02
ALTIN 1.973,08
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman’da bir kişi aracında kendini vurdu

Adıyaman’da bir kişi aracında kendini vurdu

Adıyaman’da park ettiği aracının içerisinde tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı içerisine gelen Hasan P. (30), park ettiği aracının içerisinde pompalı av tüfeğiyle kendine ateş etti. Hasan P.'yi araç içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ardından kendi araçlarıyla bir hastaneye getirdi. Hasan P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan polis ekipleri araçta ve olayda kullanılan tüfekte incelemelerde bulundu. Hasan P.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Futbolda haftanın programı! Bütün maçlar burada
Futbolda haftanın programı! Bütün maçlar burada
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Gazze’den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye’ye getirildi
Gazze’den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye’ye getirildi
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza
Eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu
Eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu
Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti
MHP Demre'de ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri final turunda yenildi
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı