Çin'den ABD'ye: Yanlış sinyaller göndermeyi bırakın

Çin, ABD ile Tayvan arasında herhangi bir resmi temasa kesin olarak karşı olduğunu yineleyerek, Washington'u, özerk adadaki ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmaya çağırdı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayvan'ın fiili ABD büyükelçisinin ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Mike Johnson ile görüşmesinin ertesi günü, Çarşamba günü olağan bir basın toplantısını düzenledi.

"Dünyada tek bir Çin var. Tayvan Çin'in vazgeçilmez bir parçasıdır." diyen Ning, Çin'in ABD'nin Tayvan bölgesiyle herhangi bir resmi temas kurmasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Çinli sözcü ayrıca ABD'yi Tayvan'ın "bağımsızlık" yanlılarına yanlış sinyaller göndermeyi bırakmaya ve özerk adadaki seçimlere müdahale etmekten kaçınmaya çağırdı.

Ning ayrıca Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD ve diğer ülkelerden "Tayvan'ın bağımsızlığı" için destek isteme girişiminin başarılı olmayacağını da vurguladı.

Çin, Tayvan üzerinde egemenliğe sahip konumda ve "Tek Çin" politikası kapsamında neredeyse tüm dünya ülkeleri bu egemenliği tanımaktadır. ABD de Çin'in ada üzerindeki egemenliğini tanıyor ancak Pekin'i sinirlendirmek amacıyla uzun süredir Tayvan'a kur yapıyor.

Çin hükümeti, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi ve diplomatik ilişkiler kurmasına şiddetle karşı çıkıyor. ABD'yi ve diğer devletleri Tayvan'da kendi kendini hükümet ilan eden hükümetle ilişki kurmamaları konusunda sürekli olarak uyarıyor.