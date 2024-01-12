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Basketbol liglerinde haftanın programı

Basketbol liglerinde haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üç ligde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka Lassa ( BJK Emlakjet)

15.30 Reeder Samsunspor-TOFAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Beko (Menteşe)

15.30 Galatasaray Ekmas-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım- Türk Telekom ( TOFAŞ)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

15 Ocak Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin (TOFAŞ)

14.00 Emlak Konut-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Başakşehir)

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

14 Ocak Pazar:

13.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Hatay Merkez)

16.00 Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi (BJK Emlakjet)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Konyaspor (Edip Buran)

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

18.15 Finalspor-Pizza Lazza Haremspor (Naim Süleymanoğlu)

14 Ocak Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol (Başakşehir)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor (Kocaeli Atatürk)

17.30 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15 Ocak Pazartesi:

16.00 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji Novotel (BJK Emlakjet)

18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Iğdır Kazım Karabekir)

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